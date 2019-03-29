BBC yalan haber yaptığını kabul etti! İngiliz medya kuruluşu BBC, yayınladığı bir haber nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür diledi.

Britanya Yayın Kuruluşu BBC yalan haber yaptığından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür diledi. Uluslararası yayın yapan İngiliz haber kuruluşu ‘Britanya Yayın Kuruluşu’ BBC yalan haber yaptığından dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür diledi. BBC avukatları tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’dan özür diliyoruz. Mahkeme masrafları ile tazminatı da ödeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. Poroşenko dava açmıştı 23 Mayıs 2018 tarihinde BBC’ye bağlı “News at Ten” isimli haber programında, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la görüşmek için avukatları aracılığıyla 400 bin dolar ödediği iddia edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Poroşenko’nun avukatları, BBC’ye yalan haber yaptıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.