BBC ve Deutsche Welle'den Kanal İstanbul hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği ve 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atıldı.

Başkan Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlanacak.

'Neden Kanal İstanbul olmamalı yayını

Türkiye için büyük önem taşıyan tarihi Temel Atma Töreni'ne katılan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC ise provokasyonlarına devam etti.

A Haber canlı yayınına katılan Armatör Mehmet Koç, ise söz konusu duruma sert tepki gösterdi.

Provokasyon peşindeler!

Deutsche Welle ve BBC'nin Kanal İstanbul projesini istemediğini ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olmamalı diye yayın yaptıklarını dile getiren Mehmet Koç, "Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar 'köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?' diye sonra bu yanıtı alıp 'vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor" diye çeviriyorlar.