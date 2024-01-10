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Medya BBC muhabirini canlı yayında rezil etti! Sosyal medyada gündem olan video
Medya

BBC muhabirini canlı yayında rezil etti! Sosyal medyada gündem olan video

Yeniakit Publisher
2024-01-10 16:46:00 - 2024-01-10 17:00:30

Filistin'de yaşananlara ilişkin BBC yayınına katılan Yemenli yetkili, "Uzaktasınız Filistin'e neden yardım ediyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire tokat gibi yanıt verdi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ederken ABD ve Batı ülkelerinin İsrail'e yardımlarından rahatsız olmayan Batı medyası, Yemen'in Filistin'e yardımlarından rahatsız oldu. Bu rahatsızlığını dile getiren BBC muhabirine Yemen hükümet yetkilisi canlı yayında kapak gibi cevap verdi.

"Uzaktasınız Filistin'e neden yardım ediyorsunuz?"

ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolar askeri yardımlarını görmezden gelip Yemen'in soykırım altında bulunan Filistin'e yönelik yardımlarından rahatsız olan BBC muhabiri canlı yayına konuk olarak aldığı Yemen Hükümet yetkilisine "Filistin’den binlerce kilometrelerce uzaktasınız, neden Filistin’e yardım ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Yemen Hükümet yetkilisi canlı yayında BBC muhabirine unutamayacağı bir cevap verdi.

"Biden ve Netanyahu aynı apartmanda oturuyor herhalde"

Yemenli isim, İsrail'e şartsız destek ve yardım eden ABD, Fransa ve İngiltere'nin de binlerce kilometre uzakta olduğunu ironik bir şekilde şu sözlerle anlattı:

”Joe Biden da Netenyahu ile aynı apartmanda oturuyor herhalde. Fransa Cumhurbaşkanıyla İngiltere Başbakanı da yan komşuları sanırım. Onlar neden binlerce kilometre uzaktan geldiler? Biz Yemen olarak teröre ve teröristlere karşı savaşıyoruz. Gazze’de kadınları, çocukları katleden katillere karşı savaşıyoruz, elbette zulme uğrayan Gazze halkının yanında olacağız ”

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