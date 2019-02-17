BBC, ingilizleri de isyan ettirdi: “Demokrasimizin can damarını kesiyor”

yeniakit.com.tr İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Sun, “BBC Nasıl Demokrasinin Can Damarını Kesmeyi Tehdit Eden Bir Kendini Beğenmişlik Kalesi Oldu?” başlıklı bir yazı yayınlayarak BBC’nin kendi ülkelerine dahi ciddi zarar veren bir kısım hususiyetine isyan etti.

“BBC demokrasinin can damarını kesiyor!”

Yazının sahibi Mick Hume, girişte şu ifadelere yer verdi:

“BBC, kendi işi olmayan alanlara tecavüz eden devlet destekli bir medya canavarına dönüştü. BBC, kendisini özgür ve demokratik toplumun asil sütunu olarak düşünmeyi seviyor. Lakin imparatorluk binaları ulusal ve yerel çapta özgür basını baltalayarak artık demokrasimizin can damarını kesme tehdidi savurur halde.”

Devamında ise yayınlanmış bir rapor ile İngiliz medyasının Google ve Facebook gibi devler ve bunlarla işbirliği içindeki BBC yüzünden çektiği sıkıntının izahına girişildi:

“İngiliz gazeteciliğinin geleceğinde hükümet destekli yeni bir rapor olan The Cairncross Review, teknoloji devleri Google ve Facebook’un ortaya çıkardığı büyüyen tehlike ile uğraşıyor.

Dikkat çekici surette bu mega platformlar imtiyaz için tek bir peni bile ödemeden The Sun gibi çıktı noktalarından haber metinlerini koparıp yeniden üretiyorlar. Sonra da ‘kendi’ haber sayfalarında milyarlar kazanıyorlar.

Dame Frances Cairncross Google ve Facebook’un ‘uydurma haberlere’ karşı koymak ve ‘yüksek kalitede haberlere karşı insanları teşvike’ yardım için düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Lakin onun raporu da matbu ve online ulusal ve yerel gazetelerden ‘yüksek kalitede haberlerin’ büyük kaynaklarını baltalamaya yardımda azizleştirilmiş BBC’nin rolüne karşı koymak zorundaydı.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor için Devlet Bakanı olan Jeremy Wright, tüm Cairncross tavsiyelerini benimsemekten pek uzaktır ve bunu derhal kontrol altına almaya ihtiyaç duymaktadır.

BBC ikna edici ve kuvvetliyse de kabine bakanlarını korkutamamalı.

Dame Frances, yayıncılık düzenleyicisi Ofcom’un ticari haber sağlayıcıları ve yerel yayıncılar üzerinde BBC News’in pazar etkisine dair bir incelemeye girişmesi gerektiği sonucuna varıyor.”

Kamu parasından yılda 4 milyar pound alan BBC’nin “dışkı yapıcılar” absürd haberi

Bundan sonra yazıda, BBC’nin kamu parasından tam 4 milyar pound aldığı vurgulanıp, “tık tuzağı tırı vırı hayat tavsiyesi hikâyelerinden kendi işi olmayan sahalara tecavüz eden devlet destekli bir medya canavarına genişlediği” belirtildi.

“Canavar, yerel gazetelerden dedikodu web sitelerine kadar her şey için pazarı yutuyor” ifadesi kullanılan yazıda, BBC’nin ipe sapa gelmez yayınlara giriştiği örnekle de gösterildi: “Neden ‘bizim’ ulusal yayıncımız şimdi kendisini klasik ‘Seri dışkı yapıcılar: İnsanları kamuda dışkı yapmaya ne zorlar?’ gibi ‘haber’ hikâyeleri yayınlamaya zorunda hisseder? (BBC tarafından bulunan uzman böyle dışkı yapıcıların ‘mental sağlık sorunları’ olduğu sonucuna varıyor. Dışkı değil, Sherlock!)”

BBC 2012’den beri 136 gazetenin kapatılmasına sebep olmuş!

Yazıda verilen çarpıcı bilgilere göre BBC birçok gazetenin kapanmasına insanların seslerinin kısılmasına da yol açtı:

“Duygusuz dokunaçlarını Londra’dan Salford HQs’ye kadar yerel bölgelere uzatmakla BBC, asıl toplulukların eskiden beridir sesleri olan yerel ve bölgesel basının çöküşüne katkı yaptı.

2007’de haftalık sirkülasyon 2007’de 63.4 milyon olup 2017’de yarı yarıya düşüp 31.4 milyona gerilerken, 2012’den beri 136 yerel ve bölgesel gazete kapandı.

2005’ten beri bölgesel gazetecilerin sayısı da yarı yarıya düşüp 6.500 civarına geriledi.

Memleketin tahmini %58’inin artık günlük veya haftalık gazetesi yok. Robotik bir BBC sayfası, yerel basının belediye meclis toplantıları ve takibatının yerini tutmaz.”

“Düşünce çeşitliliğine müsamaha etmeyen” BBC’nin saçtığı devasa meblağlar

Yazıda ayrıca BBC’nin geçen yıl BBC Online ve “Red Button” hizmetleri için tam 290 milyon pound harcadığı da bildirilip, ulusal ve yerel basının teknoloji devleri yanında bir de BBC kuşatması altında olduğuna dikkat çekildi.

Lakin meselenin bunla da bitmeyip aslında gazetelerinin çıkarının da ötesinde bir sorun olduğuna temas edilerek, asıl gazetecilik ve demokratik tartışmanın geleceğinin tehlikeye girdiği üstünde duruldu.

Hakeza BBC’nin Facebook ile işbirliği olduğu da belirtilerek, bundan ötürü teknoloji devlerinin haber hikâyeleri için para ödememesinden endişelenmelerine de gerek olmadığı, bu ittifakın ise medyanın geri kalanı için işleri daha da zorlaştırdığı kaydedildi.

“BBC’nin tolere edemediği bir şey ise görüş çeşitliliği” denilen yazıda BBC yayınlarının birçok düşünceye kapalı olduğuna da dikkat çekildi.

Yazının sonunda 94 idarecinin yılda 100.000 ila 149.999 ve 70 idarecisinin ise 150.000 ile 199.999 pound kazandığı da belirtildikten sonra, enerjik ve muhtelif medyanın demokrasi için önemini takdir edenlerin BBC’ye tanklarını hür basının çimenliğinden çekmesini söylemeleri gerektiği tebarüz ettirildi.

Türkiye’ye demokrasi getireceklermiş...

Memleketin içinde birçok hain ve gafilin hararetle ülkemiz hakkındaki haberlerine atladığı BBC görüldüğü üzere kendi ülkesinde, kendi vatandaş ve medyasından dahi ciddi tepki almış vaziyette...

Şu halde açıktır ki, kendi ülkesinde bile onlarca gazeteyi kapattıran ve İngiliz medyasına darbeler indiren “müsamahasız” ve “duygusuz” BBC “dokunaçlarına” sarılıp onları buraya uzatmakla Türkiye’ye faydalı getiriler temin edebileceğini zannetmek..

Ve kendi memleketinde, İngiltere’de İngilizlerin iç meselelerinde bile düşünce çeşitliliğini tolere etmeyerek orada dahi zarar veren BBC kanallarıyla Türk halkının değer, fikir ve ihtiyaçlarına uygun kazanımlar sağlayıp Türkiye’de sorunlar def edebileceğini sanmak; her tür şüpheden vâreste ve en hafif tabiriyle “dehşetli gaflet dokunaçlarının” sarmalında, zavallı bir debelenme pozisyonunda bulunmak anlamı taşır.