BBC böyle duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesi yeni bir krizi engelledi

Geçtiğimiz günlerde, Gezi olayları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan iş adamı Osman Kavala'ya ilişkin çağrı yapan 10 büyükelçilik, birer birer geri adım atıyor.

Skandal Osman Kavala çağrısı sonrası Dışişleri Bakanlığı hızla devreye girerek, büyükelçileri bakanlığa çağırmıştı. Çağrının, Türk yargısına ve içişlerine müdahale olduğu belirtilerek kınama yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini, "Bunları en kısa sürede istenmeyen adam ilan etme işini halledeceksiniz dedim" sözleri ile duyurmuştu. Erdoğan, "Burası kabile devleti değil. Ya anlayacaklar ya da terk edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Eskişehir'de yaptığı konuşmada, büyükelçilerden gelen hadsiz çağrıya yanıt veren Erdoğan, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu nasıl terbiyesizliktir, siz burayı neresi zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası bir kabile devleti değil, anlı şanlı Türkiye. Burada Dışişleri'ne gelip de talimat veremezsiniz. Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçiler geri adım attı

Erdoğan'ın resti sonrası büyükelçiliklerden peş peşe geri adımlar geldi.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" denildi.