BB Erzurumspor Kone ile yollarını ayırdı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Moussa Kone’nin sözleşmesini karşılıklı fesh etti.

Mavi-beyazlı ekip geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Seri B ekiplerinden Frosinone takımından kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti.

Moussa Kone geçtiğimiz sezon Erzurum ekibinde 22 maça çıkıp takımı adına 1’de gol kaydetmişti.

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