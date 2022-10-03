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Spor BB Erzurumspor-Denizlispor maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

BB Erzurumspor-Denizlispor maçı saat kaçta CANLI İZLE

1.Lig'de 7.haftanın kapanış maçında BB Erzurumspor ile Denizlispor karşılaşacak. Peki, maç şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-03 10:11:00 -
BB Erzurumspor-Denizlispor maçı saat kaçta CANLI İZLE

1.Lig'de 7.hafta bu akşam oynanacak BB Erzurumspor-İstanbulspor maçıyla noktalanacak. Zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports 2 naklen yayımlayacak.

1.Lig 7.hafta sonuçları

Pendikspor-Göztepe:   3-0

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor:                3-1

Altay-Eyüpspor:               0-0

Çaykur Rizespor-Bodrumspor:  2-0

Manisa FK-Adanaspor:3-2

Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor:              0-0

Boluspor-Tuzlaspor:       0-0

Altınordu-Ankara Keçiörengücü:             1-4

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

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