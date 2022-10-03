BB Erzurumspor-Denizlispor maçı saat kaçta CANLI İZLE
1.Lig'de 7.haftanın kapanış maçında BB Erzurumspor ile Denizlispor karşılaşacak. Peki, maç şifreli kanalda mı?
1.Lig'de 7.hafta bu akşam oynanacak BB Erzurumspor-İstanbulspor maçıyla noktalanacak. Zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports 2 naklen yayımlayacak.
1.Lig 7.hafta sonuçları
Pendikspor-Göztepe: 3-0
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Altay-Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0
Manisa FK-Adanaspor:3-2
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 0-0
Boluspor-Tuzlaspor: 0-0
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 1-4
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)