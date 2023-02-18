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Aktüel Bazı vapur seferleri yapılamıyor! İstanbul'da lodos
Aktüel

Bazı vapur seferleri yapılamıyor! İstanbul'da lodos

İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 20:06:00 -
Bazı vapur seferleri yapılamıyor! İstanbul'da lodos

İstanbul'da lodos dolayısıyla bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabildiği bildirildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

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