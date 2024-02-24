  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bazı İslam devletlerinin İsrail’e gösteremediği tepki o ülkeden geldi: Bu bir soykırım değilse nedir?
Gündem

Bazı İslam devletlerinin İsrail’e gösteremediği tepki o ülkeden geldi: Bu bir soykırım değilse nedir?

Yeniakit Publisher
2024-02-24 19:57:00 -

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çok sert tepki gösterdi.

Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha "soykırım" olarak nitelendirdi. Lula da Silva, "İsrail hükümetinin Filistin halkına yaptığı şey bi r savaş değil, soykırımdır çünkü kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Askerler ölmüyor, kadınlar ve çocuklar hastanede ölüyor. Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu. İsrail ile uyum içinde "özgür ve bağımsız" bir Filistin devletini savunduklarını vurgulayan Lula da Silva, bu konuda politikalarının "net" olduğunu belirtti.

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne de tepki göstererek "Bugün hiçbir şeyi temsil etmiyor, herhangi bir karar almıyor yani barış için hiçbir şey yapmıyor. Bugün dünyada ikiyüzlülük çok fazla, politika ise oldukça az. Gazze'de olanları kabul etmediğimiz gibi, Ukrayna'daki savaşı da kabul edemeyiz." dedi. BM Güvenlik Konseyi'nde reform gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarının altını çizen Lula da Silva, veto hakkına sahip ülkelerin demokratik davranmadığını kaydetti.

Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Lula da Silva, "İnsanların, Gazze'de olup biteni anlamaması mümkün değil." diye konuştu.

Onurlu duruşumuz devam edecek

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da açıklamasında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Lula da Silva'ya yönelik "özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Vieira, "onurlu bir duruş" sergilediklerini ve bu konudaki duruşlarını değiştirmeyeceklerini belirtti.

Lula da Silva, 18 Şubat'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'yi işgalini, "soykırım" ifadesiyle nitelendirmiş ve Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'den Deyr el-Belah'ta katliam: En az 40 Filistinli şehit!
İsrail'den Deyr el-Belah'ta katliam: En az 40 Filistinli şehit!

Gündem

İsrail'den Deyr el-Belah'ta katliam: En az 40 Filistinli şehit!

Galatasaray taraftarından İsrail protestosu
Galatasaray taraftarından İsrail protestosu

Spor

Galatasaray taraftarından İsrail protestosu

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!
Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Dünya

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

İşte İsrail'in esir düşen vatandaşlarına verdiği değer!
İşte İsrail'in esir düşen vatandaşlarına verdiği değer!

Gündem

İşte İsrail'in esir düşen vatandaşlarına verdiği değer!

İsrail, Gazze'de katliamlara devam ediyor! Bu kez yerleşim yerini ateşe verdi! 24 ölü!
İsrail, Gazze'de katliamlara devam ediyor! Bu kez yerleşim yerini ateşe verdi! 24 ölü!

Dünya

İsrail, Gazze'de katliamlara devam ediyor! Bu kez yerleşim yerini ateşe verdi! 24 ölü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23