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Yerel Bazı insanlar iyice zıvanadan çıktı! Sosyal medyada canlı yayında şoke eden olay
Yerel

Bazı insanlar iyice zıvanadan çıktı! Sosyal medyada canlı yayında şoke eden olay

Yeniakit Publisher
2024-06-08 11:53:41 - 2024-06-08 11:53:41
Bazı insanlar iyice zıvanadan çıktı! Sosyal medyada canlı yayında şoke eden olay

Kocaeli’de bir şüpheli önüne koyduğu satır ve bıçaklarla sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve “Cesareti olmayan izlemesin” diyerek eniştesini bıçakladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü. Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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