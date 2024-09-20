  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bazı fakülte ve enstitülere kapatma kararı Resmi Gazete'de
Gündem

Bazı fakülte ve enstitülere kapatma kararı Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-09-20 01:49:00 -
Bazı fakülte ve enstitülere kapatma kararı Resmi Gazete'de

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

 

Karar resmi gazetede! Vergi yüzsüzleri için zaman daralıyor!
Karar resmi gazetede! Vergi yüzsüzleri için zaman daralıyor!

Ekonomi

Karar resmi gazetede! Vergi yüzsüzleri için zaman daralıyor!

Kamu kurumlarına atama kararları Resmi Gazete'de
Kamu kurumlarına atama kararları Resmi Gazete'de

Gündem

Kamu kurumlarına atama kararları Resmi Gazete'de

Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de! 16 ilin valisi değişti
Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de! 16 ilin valisi değişti

Gündem

Vali atama kararnamesi Resmi Gazete'de! 16 ilin valisi değişti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23