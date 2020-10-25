Bazı Ermeni birliklerinin mühimmatları tükendi! Aliyev'den flaş açıklama

Ermenistan'ın alçak saldırılarının ardından karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusunun ilerleyişi aradan geçen neredeyse bir aylık süre sonrasında sürüyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor.

6 mevziye doğru ilerleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğünü, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta devam ettirildiğini bildirdi.

Ermenistan'ın tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan'ın ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği kaydedildi.

Ermenistan'ın mühimmatı tükendi

Açıklamada ayrıca, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan'ın farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan'ın mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybı ile geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ'a yollanan askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili, 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir komuta kontrol aracı, bir komuta merkezi, 2 kamyon, bir tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi.

İki ülke arasında daha önce Rusya'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasından sonra ikinci kez insani ateşkes ilan edildi. Fakat Ermenistan'ın sivil alanlara alçak saldırıları durmuyor.

Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Kelbecer Rayonun'da bir kısmın kurtarıldığını belirtti ve "Şu andan itibaren Azerbaycan ordusu daha hızlı ilerleyecek. Vakit kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.