Bazı anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin imzaladığı bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aşkabat'ta 15 Kasım 2017'de imzalanan "Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşmasının (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)" yürürlük tarihi 6 Temmuz 2020 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle:

"2 Haziran 2020'de imzalanan 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmaları ve Notalar 22 Haziran 2020, Ankara'da 5 Kasım 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması 21 Mayıs 2020, Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 6 Mayıs 2020, Doha'da 25 Kasım 2019'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 16 Mart 2020."