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Gündem Bazanın içinde yakalandı! DAEŞ yöneticisi ağlayarak teslim oldu
Gündem

Bazanın içinde yakalandı! DAEŞ yöneticisi ağlayarak teslim oldu

Ankara'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünde sözde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen ve baza içinde yakalanan S.K. ağlayarak teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:13:00 -
Bazanın içinde yakalandı! DAEŞ yöneticisi ağlayarak teslim oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubelerince oluşturulan özel ekip, DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ağlayarak teslim oldu

Operasyonda, terör örgütünün Suriye'nin Cezire bölgesinde hakim olduğu yıllarda en yetkili 3 isminden biri olan ve örgütün propaganda görüntülerinde ön planda yer alan S.K., saklandığı baza içerisinde yakalandı. S.K.'nin bazanın içinden çıkartıldığı sırada ağladığı görüldü. Evde yapılan aramada, 18 bin 300 dolar ve 24 bin TL paraya el konuldu. S.K. ile birlikte 2014-2016 yılları arasında Sincar bölgesinde çatışmalara katılan ve hava saldırısında yaralandığı belirlenen R.C. ve bir kişi daha yakalandı.

3 şüpheli ifadeleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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