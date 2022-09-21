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Ekonomi Baz puan nedir? 75 baz puan faiz artışı ne, ne anlama geliyor?
Ekonomi

Baz puan nedir? 75 baz puan faiz artışı ne, ne anlama geliyor?

Amerikan merkez bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararın ardından pek çok kişi '75 baz puan nedir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 21:14:00 -
Baz puan nedir? 75 baz puan faiz artışı ne, ne anlama geliyor?

Amerikan Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan arttırdı. Peki, baz puan artışı ne anlama geliyor?

Baz puan nedir? 75 baz puan faiz artışı ne, ne anlama geliyor?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir.

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