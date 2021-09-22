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Yerel Bayrampaşa'da dehşet anları
Yerel

Bayrampaşa'da dehşet anları

İstanbul, Bayrampaşa'da Libya uyruklu bir adam, kafasında kask olan şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay anı anbean kameraya yansıdır.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 10:45:00 -

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla market önünde oturan Libya uyruklu adam, silahlı saldırıya uğradı.

Kafasında motosiklet kaskı bulunan şüpheli, adamın önünden geçiyormuş gibi yaparak yakın mesafeden ateş edip kaçtı.

Çevredekiler saldırganı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.

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