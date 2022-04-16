Bayrampaşa Çevik Kuvvet'i işgale girişen darbecilere verilen ömür boyu hapis cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal girişimine ilişkin davada 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığa da müebbet hapis cezası verilmesi kararını onadı.

Daire, darbe girişiminin ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 58 sanık yönünden 13 Aralık 2017'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen dönemin 66. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı eski kurmay Albay Yusuf Sari, eski kurmay Yarbay Kadir Yıldız ve eski Yüzbaşı Kurtuluş Kara hakkındaki cezalar onandı.

Sari ve Yıldız'ın, Ümit Yolcu'nun şehit edilmesi nedeniyle birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan süreli hapse mahkum edilmeleri de hukuka uygun bulundu.

Yerel mahkemenin sanıklar Mehmet Ali Çelikkaya, Murat Güneş, Serhat Şen, Necmettin Dalkılıç, Rahmi Kaya, Burak Şengül, Cuma Ardıç, Emre Taş, Ercan Şen, Aykut Gök, Barış Arslan, Burak Koç, Yavuz Karakaya, Yusuf Boz ve Yücel Üstün'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verdiği müebbet hapisler de onandı.

Erlerin beraatine onama​​​​​​​

Yerel mahkemenin 40 er hakkındaki beraat kararını 39 sanık yönünden onayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yargılama aşamasında hayatını kaybettiği belirtilen bir kişi yönünden ise düşme kararı verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Kararda, bu sanıkların olay tarihinde er olarak vatani görevlerini yaptıkları, amiri olan sanıkların emirleriyle tam teçhizatlı ve silahlı olarak kışladan çıkartılarak Çevik Kuvvet yerleşkesine götürüldükleri anlatıldı. Bu sanıkların darbe bilinciyle ve anayasal düzeni değiştirme kastıyla hareket ettiklerine dair herhangi bir somut bilgi ve bulgunun bulunmadığı belirtilen kararda, üstlerinden aldıkları emre rağmen ateş etmedikleri ifade edildi.

Karargahta darbe toplantısı

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, İstanbul'daki darbe toplantılarının bir bölümünün 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapıldığı, buradaki planlama toplantılarına 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan firari eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit ile Ankara'dan gelen bazı darbeci askerlerin katıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu toplantılara katılanlar arasında sanıklar Yusuf Sari ve Kadir Yıldız'ın da bulunduğu belirtilen kararda, darbe girişiminin başlaması üzerine tugayda bulunan sanıklar Sari ve Yıldız'ın talimatlarıyla hazırlanan ZMA'lar ve diğer araçlarla garajlar bölgesinden ayrılan sanıkların, saat 22.17'de Çevik Kuvvet önüne geldikleri aktarıldı.

Sari'nin, polislere megafonla rütbelilerini sorduktan sonra, "Bakın arkadaşlar biz polislerle sırt sırta çok çalıştık, sizinle bir derdimiz yok, bu ülkedeki haksızlıklara hukuksuzluklara karşı yurtta sulh ekibi olarak dur demeye geldik." şeklinde hitapta bulunduğu ifade edilen kararda, daha sonra tugaydan gelen tanklarla Çevik Kuvvet'in etrafının sarıldığı kaydedildi.

Vatandaşların ve polislerin darbecilere direndiği ve sanıkların Çevik Kuvvet'e giremedikleri anlatılan kararda, yaşanan olaylar sırasında 1 kişinin şehit olduğu ve yaralanan vatandaşların olduğu hatırlatıldı.