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Aktüel

Bayrampaşa Belediyesi’nden 10 bin aileye gıda yardımı

İhtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan’ın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan dar gelirli toplam 10 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:38:30 -
Bayrampaşa Belediyesi’nden 10 bin aileye gıda yardımı

İhtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan’ın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan dar gelirli toplam 10 bin aileye gıda yardımında bulundu. Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Aydıner, “Gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya gayret ediyoruz” dedi.



Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan’ın başladığı günden bu yana, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerinin yanı sıra yeni tip korona virüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen ve belirlenen kriterlere uyan toplam 10 bin aileye gıda yardımı yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hijyen kurallarına uygun olarak büyük bir özenle hazırlanan gıda kolileri, önceden belirlenen adreslere belediye ekiplerince teslim edildi.



“Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz”


Yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bu yıl korona virüs salgınından dolayı maalesef komşularımızla iftar ve gönül sofralarımızda buluşamadık. Suyumuzu, ekmeğimizi ve en önemlisi de dostluğumuzu onlarla paylaşamadık; ancak gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmak için dar gelirli ailelerimize gıda kolilerini ulaştırdık. Bizler halkımızın hizmetkarı olmaya, darda ve zorda kalanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi.

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