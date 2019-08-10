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Bayramlıklarda ucuzluk rekabeti

Bayram arefesinde büyük şehirlerdeki çarşı ve pazarlarda hareketlilik arttı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:12
Bayramlıklarda ucuzluk rekabeti

Hesaplı alışverişin adreslerinden İstanbul Mahmutpaşa, Ankara Ulus, İzmir Kemeraltı’nda tezgâhlar yeni ürünlerle dolup taşıyor.

EN ÇOK GÖMLEK ALINIYOR

İstanbul’da daha çok dar ve orta gelirli ailelerin tercih ettiği Eminönü Mahmutpaşa’da gömleklere ve tişörtlere yoğun talep olduğu gözlendi. Çarşıda bu ürünler 10-15 liradan satışa sunulurken; etekler ve pantolonlar 20-25 liradan, ayakkabılar 30-35 liradan alıcı buluyor.

ŞEKER VE LOKUM FİYATLARI MAKUL

Bayramlık ve ikramlık ürünlerle ön planda olan Mısır Çarşısı’nda dökme şekerin kilosu 10 liradan başlıyor. Çikolata kaplama şekerin kilosu minimum 10-15 liradan, lokumun 20-25 liradan fiyatlanıyor. Kahvenin ise 55 gramı 3 liraya, 1 kilosu 55 liraya müşterileriyle buluşuyor.

ÇARŞIYA BEREKET GELDİ

Bayram Ankara’nın ticaret merkezlerinden Ulus’a da bereket getirdi. Semtteki dükkanların vitrinlerini süsleyen 20 liralık gömleklerin, 30 liralık pantolonların, 40 liralık ayakkabıların gördüğü rağbet esnafı mutlu ediyor.

İZMİRLİ ESNAF DA MEMNUN

İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’nda hem tişört ve ayakkabı hem de çikolata ile şekerleme satışları tavan yaptı. Bayram arifesinde çarşıdaki hareketten memnun olan esnaf, “Ürünlerimizin kaliteli, fiyatlarımızın makul olması çok sayıda müşteri çekmemizin önünü açtı” mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:12
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