Bayramları karıştıran Aras Bulut İynemli dalga konusu oldu

Çukur dizisinde rol alan oyuncu Aras Bulut İynemli , son yaptığı paylaşım olay oldu.

Oyuncu, sosyal medyayı çok aktif olmamasına rağmen kullanıyor.

Özellikle, özel günlerde paylaşım yapan oyuncu, 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı karıştırdı.

"19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"

Aras Bulut İynemli, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda bayramları karıştırınca, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Dalga konusu olan oyuncu, yeniden paylaşım yaptı ve bu kez hatasız şekilde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye yazdı.