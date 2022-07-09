Bayram tatili başladı. Kurban bayramı 9-12 Temmuz’da idrak edilecek. Vatandaşlar ise bayramda semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bayramda semt pazarı açık olur mu?

Bayramlarda semt pazarları kuruluyor mu?

Semt pazarları vatandaşların en çok alışveriş yaptığı noktalar arasında yer alıyor. 4 günlük bayram boyunca pazarların açılıp açılmayacağı ise merak ediliyor. Kurban bayramı bilindiği gibi dört gün olarak kutlanıyor. Semt pazarları bayram boyunca kurulmuyor. Ancak bayramın ardından semt pazarları kurulmaya başlayacak. 9 günlük tatil süresince pazarların kurulmaması bekleniyor. 13 Temmuz Çarşamba gününden itibaren pazarların vatandaşlara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.