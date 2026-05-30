Bayramın son gününde Safranbolu'da ziyaretçi yoğunluğu

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu, Kurban Bayramı’nın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi çarşıda yoğunluk yaşanırken, esnaf hareketlilikten memnun kaldı.

"En iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu, bayram tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Osmanlı döneminden kalma hanları, hamamları, camileri, çeşmeleri, köprüleri ve tarihi konaklarıyla dikkat çeken ilçe, bayramın son gününde de yoğun ziyaretçi ağırladı.

18 ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilen tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu’da turistler, dar sokaklarda gezerek tarihi atmosferi yakından görme fırsatı buldu. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadan ziyaretçiler, Safranbolu lokumu ve hediyelik ürünlere de yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle tarihi Safranbolu simitçisinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler meşhur Safranbolu simidini alabilmek için sıra bekledi.

 

Tarihi çarşı esnafından Hüsnü Özdemir, bayram tatilinin beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, "Güzel bir bayram geçirdik. Safranbolu’da güzel bir kalabalık oluştu. Esnafın yüzü güldü. Son iki aydır işler oldukça durgundu, esnaf birbirine bakıyordu. Bayram tatiliyle birlikte çarşı yeniden hareketlendi. Bu yoğunluk hem esnaf hem de ilçe ekonomisi açısından sevindirici oldu" dedi.

Bayram tatilinin son gününde de devam eden yoğunluğun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Tarihi çarşıda yaşanan hareketlilik, Safranbolu’nun turizmdeki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

