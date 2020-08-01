Bayramın 2. günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bayramda köprü ve otoyolları ücretsiz mi, sorusuna cevap aranıyor. Geçtiğimiz günlerde, Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Bayramın 2. günü otoyollar ücretsiz mi?

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir otoyolu gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.