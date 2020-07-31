Bayramımız bayram ola

1.5 milyarlık İslam alemi yüce Allah’a teslimiyetin en önemli nişanesi olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevincini idrak ediyor. Ekonomik farklılıkların ortadan kalktığı ve imanlı gönüllerin cem olduğu bu mübarek günde Müslümanlar, Hz. İsmail’den miras bir teslimiyetle kurbanlarını kesecek. Koronavirüs salgınının devam ettiği dönemde eda edilecek olan Kurban Bayramı’nın, Müslümanca bir şuurla tedbirlere uyarak geçirilmesi gerektiğini kaydeden tıpçılar ve ilahiyatçılar Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Kurban paylaşırken cömert olalım

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Küçük, “Kurban Bayramı’nda aslolan teslimiyettir. Kurban kulu Allah’a yaklaştıran bir vasıtadır. Kurban paylarımızı Hakk’a uygun bir şekilde verelim. Kurban kesemeyenleri mutlaka gözetelim. Pandemi döneminde olduğumuz için kurallara riayet edelim. ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesi kul hakkına girmektir” dedi. Kurbanın yakınlaşmak olduğunu kaydeden Küçük, “Kurban kelimesi yakınlıktan gelir. Kurban kulu Allah’a yaklaştıran bir vasıtadır. Peygamber sünneti üzerine kurban üçe ayrılır. Birinci kısım kurban kesemeyenlere ayrılır. İkinci kısım kesen, kesmeyen fark etmez herkese ikram edilir. Üçüncü kısım ise eve ayrılır. Kurbanın eti kasaptan alınan et gibi değildir. Şifa niyetine yenilir. Kurban payı dağıtırken cömert olmak lazımdır” şeklinde konuştu.

Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Kurban Bayramı koronavirüsün bayramı olmasın. Pandemide kontrollü sosyal hayat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatları ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesi büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu. Salgın dönemindeki kaidelere aynen uyulması gerektiğini vurgulayan Prof. Arıca, “Sosyal mesafenin korunması, maske takılması, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Kuralları sıraladı

Bayram boyunca belirli kurallara riayet edilmesi gerektiğin kaydeden Arıca şunları sıraladı: “Bayramlaşma programları yapılmamalı veya açık alanlarda gerçekleştirilmelidir; kapalı alanlarda kesinlikle gerçekleştirilmemelidir.

Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurallara uyulmalı, kesim öncesi hayvan mutlaka bulaşıcı hastalıklar ve kene açısından taranmalıdır. Bayramlaşma ev içi aile içi olsa bile temas sağlanmadan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yapılmalıdır. Özellikle bu bayram el öpme, sarılma, tokalaşma yapılmamalıdır. Küçüklere harçlık para verilmemelidir, unutulmamalıdır ki para en büyük koronavirüsü taşıyan bir malzemedir. Araçla tatile çıkacaklar mutlaka belirli aralıklarla durmalı ve aracı havalandırmalıdır.

Kalabalık olan yerlere gidilmemeli, elimizde geldiği kadar evimizde kalmalı ve bayramlaşma telefon yoluyla yapılmalıdır.”