0553 313 94 23

"Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı belgesel oldu

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu beyaz perdeye aktaran "Akif" belgeselinin galası yapıldı- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Ana sponsorluğunu İÇDAŞ'ın üstlendiği, Ehl-i Hayal Film tarafından çekilen bu belgesel 45 dakikadan oluşuyor. Çok kısa bir sürede Mehmet Akif'in hayatının bir bölümünü beyaz perdede izliyoruz"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:22
"Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı belgesel oldu

ÇANAKKALE (AA) - Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen "Akif" adlı belgeselin galası yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki galaya katılan davetliler, filmin oyuncuları ve senaristi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belgeselde, Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gala öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, belgeselin büyük bölümünün İÇDAŞ AŞ'nin desteğiyle 2017'de restore edilerek müze haline dönüştürülen evde yapıldığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milleti için çok önemli bir karakter olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Ana sponsorluğunu İÇDAŞ'ın üstlendiği, Ehl-i Hayal Film tarafından çekilen bu belgesel 45 dakikadan oluşuyor. Çok kısa bir sürede Mehmet Akif'in hayatının bir bölümünü beyaz perdede izliyoruz. Tüm Türkiye'miz için 'milli şair' diye ifade ettiğimiz, 'Çanakkale destanını yazan kişi' diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik. Bunu ilgililerle paylaştık. Senarist Ömer Erbil'in kalemiyle, yönetmen Nihal Ağırbaş'ın başarılı çalışmasıyla Akif'in çocukluğunu beyaz perdeye yansıtma imkanı bulduk."

Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ise manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda filmi ve belgeseli beyaz perdeye aktardıklarını dile getiren Ağırbaş, "Akif ile ilgili çok fazla film, belgesel yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet, tüm dünya tarafından tanınan bir isim. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, projede görev alan herkese ve sponsorluğu üstlenen İÇDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Galaya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, senarist Ömer Erbil, filmin oyuncuları ile davetliler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 21:22
  1. Çanakkale
  2. Mehmet Akif Ersoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe Denizlispor maçı canlı izle
    1. Göztepe Denizlispor maçı canlı izle
    2. Beşiktaş Rizespor maçı canlı izle
    3. GÜNCELLEME - Fransa'da bıçaklı..
    4. Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve..
    5. Kapadokya’da Gaziantep günleri..
    6. Yaylaya çıkmak isteye 6 kişilik..
    7. Polisle çatışıp suçluyu hastaneden..
    8. Afyonkarahisar'da sokak basketbolu..
    9. Sultanbeyli’de boşanma aşamasında..
    10. Giresun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    11. AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni..
    12. Mehmet Metiner’den Abdullah Gül ve Ali..
    13. Melis Sezer'den çiftler şampiyonluğu
    14. Esed rejimi İdlib'de ilan ettiği..
    15. Futbol: TFF 1. Lig
    16. Hatay'da orman yangını büyümeden..
    17. Emretaraftardan özür diledi
    18. İş yeri sahibinden 1.5 kilogram altın..
    19. Futbol: Süper Lig
    20. Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi..
    21. "Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı..
    22. IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü..
    23. Formula pistinde feci kaza! Genç pilot..
    24. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 -..
    25. Falcao kimdir? Radamel Falco biyografisi
    26. Fransa'nın Lyon kentinde saldırı: 1..
    27. Süper Lig: Konyaspor: 2 - Antalyaspor:..
    28. Eski Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük:
    29. Norveç’te helikopter düştü: 4 ölü
    30. Hac parası yangında kül oldu
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!