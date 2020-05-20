  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Bayramiç pazarında bayram telaşı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından perşembe ve cuma günleri de pazar kurulacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:47:53 -
Bayramiç pazarında bayram telaşı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından perşembe ve cuma günleri de pazar kurulacağı bildirildi. Çarşamba pazarında ise gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor.


Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramını da içine alacak şekilde cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bayramiç’te 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve Ramazan Bayramı nedeniyle perşembe ve cuma günleri de pazar kurulacak. İlçede çarşamba günleri kurulan pazarda ise gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Dört gün boyunca evde kalacak olan vatandaşlar ihtiyaçlarını şimdiden almak isterken, ekipler ise sık sık uyarıda bulundu. Sosyal mesafe, maske ve eldiven giyme kuralının titizlikle uygulandığı pazara vatandaşlar içeriye 15 dakika arayla, 25 kişilik gruplar halinde alındı. Pazar alanına girişte ateş ölçme uygulaması da devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı