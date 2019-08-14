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Bayramı yarım gün yaşıyoruz

Şehirlerinde iş bulamayan ve çalışmak için yollara düşen mevsimlik tarım işçileri, bir bayramı daha gurbette geçirdi. Şanlıurfa’dan Afyonkarahisar’ın Büyük Tuğluk köyüne ailesiyle göç eden Halil Eğrigöz, “Evimizde bayramı çok özledik. Burada öğleye kadar bayram yapıp, sonra işimize dönüyoruz” dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:40
Bayramı yarım gün yaşıyoruz

 Hasan Türkmen  Afyonkarahisar 

Yıllardır Ramazan ve Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle kendi evlerinden yüzlerce kilometre uzakta geçiren mevsimlik tarım işçileri, bu bayramı da gurbette geçirdiler. Nisan ayında Şanlıurfa’dan Afyonkarahisar’ın Büyük Tuğluk köyüne ailesiyle birlikte göç eden mevsimlik tarım işçisi Halil Eğrigöz, “Kendi evimizde bayram yaşamayı çok özledik. Ama çocuklarımız için çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Kurbanı kesip işe gidiyoruz”

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası 27 yaşındaki Halil Eğrigöz, yaklaşık 10 yıldır mevsimlik işçi olarak çalıştığını belirterek, yaz aylarında mevsimlik iş yapmak için Ege ve İç Anadolu bölgelerine göç ettiğini anlattı. Ailesi ve akrabalarıyla her bayram olduğu gibi bu bayramı da memleketinden yüzlerce kilometre uzakta, bez çadırlarda yaşam mücadelesi veren Eğrigöz, “Yaklaşık 10-12 yıldır bu işi yapıyoruz. Nisan ayında geldiğimizde burası çok soğuk olur. 3 tane çocuğum var ve bez çadırda 5 ay yaşıyoruz. İşimizin bir resmiyeti, bir belgesi yok. Çalışacağımız gün sayısı da belli değil. 4, 5 ay içerisinde ne kadar kazanırsak kış ayları bizim için o kadar rahat geçer. Taş toprak içinde çadırda yaşıyoruz. Bizim için bayram ne kadar iyi olabilir ki? Sabah kalkıyoruz burada ki akrabalarla bayramlaşıyoruz. Kurbanımızı kesiyoruz. Öğleye kadar oturup öğleden sonra da işimize geri dönüyoruz. Geçen Ramazan Bayramı’nda da yarım gün oturduk. Buna bizi zorlayan yok. Kendi tercihimiz ama biz de zor durumdayız. Kış aylarında çalışacağım bir iş olsa ben hiç buraya gelmem. Çocuklarımı bu sıcaklara maruz bırakmam” diye konuştu.

“Çocukları okula gönderemiyorum”

Mevsimlik işçi Eğrigöz, sürekli yer değiştirdiğinden dolayı okul çağına gelen çocuğunu okula gönderemediğini belirterek, “3 çocuğumdan biri okul yaşına geldi ama sürekli yer değiştirdiğimizden okula kaydedemiyoruz. Okullar eylülde açılıyor. Biz o tarihte buradan gidip pamuk işlerine başlıyoruz. Şanlıurfa’da okula kaydetsem de toplam alacağı eğitim 3-4 ay en fazla. Çünkü sürekli göç halindeyiz ve gideceği yere hemen ayak uyduramaz. Arkadaşlarından ayrılmış olur, üzülür” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:40
  1. Afyon
  2. Ramazan Bayramı
  3. Kurban Bayramı’
  4. mevsimlik tarım işçileri
  5. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi
  6. mevsimlik işçi

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