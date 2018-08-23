Bayramı ülkelerinde geçirmek istiyorlar

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

Memleketlerinin huzura kavuşmasını dört gözle beklediklerini dile getiren Suriyeliler Akit’e konuştu. 5 yıldır ailesini görmediğini belirten Muhammad Munkari, “Suriye'ye gitmeyi çok istiyorum. Beş yıldan beri ailemi görmedim. Biz Suriyeli gençlerin çoğu Esad yüzünden memleketine bayrama bile gidemiyor. Suriyeli gençlerin çoğu Esad rejimi tarafından aranıyor. Aileleri görmeye bile gidemiyor. Gelecek bayram umarım Suriye Esad’dan temizlenmiş olacak ve hepimiz oraya gideceğiz. Allah izin verirse daha sonra biz Türkiye deki arkadaşlarımızı ziyarete geliriz” diye konuştu.

Vatanını görebilmek için her şeyini vermeye hazır olduğunu belirten Hassan Alradı ise, “Suriye’ye tekrar dönmek istiyorum. Oraya gidersem burayı da çok özleyeceğim ama herkesin vatanının kokusu bir başka. Ben ve ailem Esad rejimi tarafından arandığımız için Türkiye’ye geldik. Her bayram bir dahaki bayramı memleketimizde geçirme isteği ile yanıp tutuşuyoruz” ifadelerini kullandı.