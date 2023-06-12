Bayramı işaret etti! Çok önemli asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Akkol görüşmenin verimli geçtiğine dikkat çekerek "Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." dedi.

Asgari ücrette pazarlık süreci yarın başlıyor.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol şunları söyledi:

"Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.

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Enflasyon düşüş trendinde, ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin dengesini alan bir tutar. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım."

İŞVEREN DESTEĞİNİ ARTIRILARAK DEVAM ETMESİ TALEBİMİZİ BAKANA İLETTİK

Akkol, işveren desteğine ilişkin olarak, "İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebimizi bakana ilettik. Devletin böyle bir desteği artırarak vermesi önemli." diye konuştu.