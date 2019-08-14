Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden eski bakan Ali Babacan'ın bayram mesaisi yaptıkları iddia edildi.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, "Bayramı yeni parti için kullanmışlar. Kimileriyle yüz yüze, kimileriyle telefonla konuşmuşlar. Bilgi vermişler, teklif yapmışlar, destek istemişler" iddiasında bulundu.

"Zamanlama manidar"

“Erkenseçim” tartışmasının zamanlamasının da ilginç olduğu görüşünü dile getiren Özçelik, "ABD ile Fırat’ın doğusu görüşmeleri. 'Güvenli Bölge' müzakereleri. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye baskı. AK Parti’yi bölme hamleleri. Ve diğerleri... Zamanlama manidar. İyi niyetle 'erken seçim' diyenler de var. ABD’nin tuzağına düşenler de. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek" ifadesini kullandı.