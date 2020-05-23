  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme! İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Kudüslüler, Ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı
için kalan
Aktüel

Bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:27:18 -
Bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte İstanbul sokaklarında sessizlik hakim olurken, trafikteki yoğunluk ise yavaş yavaş sakinlemeye başladı.



İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele doğrultusunda yayınladığı genelgede, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 4 gün geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle başladı. İstanbul’da kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda sokakta bulunan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, sokaklar boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Şirinevler gibi megakentte insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerinde kısıtlamayla birlikte sessizlik hakim oldu.



Kısıtlamadan dakikalar önce trafikte oluşan yoğunluk ise, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren sakinlemeye başladı. İBB verilerinde kısıtlama öncesinde yüzde 26 seviyelerini bulan yoğunluk, kısıtlamayla birlikte yüzde 8 seviyelerine geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı