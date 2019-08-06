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Bayramda yetimleri unutmayalım!

Akit’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre, 0-18 yaş grubundaki 14 bin 200 yetim çocuk bakanlığa bağlı evlerde kalıyor. Aynı zamanda da bakanlık tarafından dışarıdan ailesinin yanında bulunan 128 bin çocuğa da sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 10:19
Bayramda yetimleri unutmayalım!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala herkes alışveriş ve tatil  derdine düşerken, STK’lar Akit aracılığıyla, yetimlerin unutulmaması çağrısında bulundular. Bayramların son günlerde özünün dışına çıkmaya başladığını ifade eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Bayramın özelliği sadece alışveriş yapmak, tatil yapmak değil. Bayramın asıl amacı çevremizde  dünya mazlumlarını ve Türkiye’de bulunan yetimlere, muzdariplere ve kenarda kalmışlara el uzatmaktır” şeklinde konuştu.

“Bayram paylaşmakla bayram olur”

 “Bayram paylaşmakla bayram olur” diyen Dr. Mehmet Sılay, “Paylaşıldığı zaman paylaşılan servetin ve varlığın arınır temizlenir. Özellikle ihtiyaç sahibi olan fakir vatandaşlarımızla paylaşmak önemlidir. Yardımlarımızı öncelikle yetim yurtlarına vermeliyiz. Zaten verdiğimizde ebedi alemde yüzümüzü ağartacak. Bayram, tatil değil evde kalma zamanıdır. Hısım, akraba, komşu ile muhabbet yakınlaşma başlatılmalıdır. Milli birliğimiz için dini bayramları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye gerçekten zengin bir ülke. Dolayısıyla biz Suriye’ye, İdlib’e, Cerablus’a, Afrika ülkelerine ve bütün mazlumlara kurban götürüyoruz. Ama önce kendi fakirlerimiz, kendi yetimlerimizin gözetilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:19
  1. Ankara
  2. Akit
  3. Aile
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  5. STK
  6. Kurban Bayramı
  7. Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir
  8. Dr. Mehmet Sılay
  9. Tarihçi yazar Dr. Mehmet Sılay
  10. yetimler

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