Bayramda yetimleri unutmayalım!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala herkes alışveriş ve tatil derdine düşerken, STK’lar Akit aracılığıyla, yetimlerin unutulmaması çağrısında bulundular. Bayramların son günlerde özünün dışına çıkmaya başladığını ifade eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Bayramın özelliği sadece alışveriş yapmak, tatil yapmak değil. Bayramın asıl amacı çevremizde dünya mazlumlarını ve Türkiye’de bulunan yetimlere, muzdariplere ve kenarda kalmışlara el uzatmaktır” şeklinde konuştu.

“Bayram paylaşmakla bayram olur”

“Bayram paylaşmakla bayram olur” diyen Dr. Mehmet Sılay, “Paylaşıldığı zaman paylaşılan servetin ve varlığın arınır temizlenir. Özellikle ihtiyaç sahibi olan fakir vatandaşlarımızla paylaşmak önemlidir. Yardımlarımızı öncelikle yetim yurtlarına vermeliyiz. Zaten verdiğimizde ebedi alemde yüzümüzü ağartacak. Bayram, tatil değil evde kalma zamanıdır. Hısım, akraba, komşu ile muhabbet yakınlaşma başlatılmalıdır. Milli birliğimiz için dini bayramları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye gerçekten zengin bir ülke. Dolayısıyla biz Suriye’ye, İdlib’e, Cerablus’a, Afrika ülkelerine ve bütün mazlumlara kurban götürüyoruz. Ama önce kendi fakirlerimiz, kendi yetimlerimizin gözetilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.