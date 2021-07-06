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Yaşam Bayramda yasak var mı?
Yaşam

Bayramda yasak var mı?

Bayramda kısıtlama olup olmayacağı soruları tarihin yaklaşmasıyla birlikte gündem olmuştu. Kabine Toplantısı'nın ardından bayramda yasak olup olmayacağı araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-06 00:03:00 -
Bayramda yasak var mı?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sonrasında kutlanacak Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı sorusu vatandaşın gündeminde.

Bayramda yasak var mı?

2021 Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesi çeşitli sorular hafızaları meşgul ederken kritik Kabine toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Erdoğan, ''Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaş üzeri herkese açılmış aşı randevularını hemen alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilim ve akli bilgilere dayanmıyor. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik denetimler sürecektir. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar temizlik, maske, mesafe olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz.

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