Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sonrasında kutlanacak Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı sorusu vatandaşın gündeminde.

Bayramda yasak var mı?

2021 Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesi çeşitli sorular hafızaları meşgul ederken kritik Kabine toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Erdoğan, ''Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaş üzeri herkese açılmış aşı randevularını hemen alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilim ve akli bilgilere dayanmıyor. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik denetimler sürecektir. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar temizlik, maske, mesafe olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz.