Bayramda yapılacak tatlı çeşitleri | Pasta, şerbetli, sütlü, hafif ve kolay tatlılar

"Bayramda ne yapsam, hangi tatlı yapılır?" sorusunu soranlar için enfes tarifleri bir araya getirdik. Kolay ya da zor tarif isteyenler burada istediği tarifi bulacaktır. Az malzemeli, sütlü, kekli, pratik, kolay ve en sevilen tarifleri birleştirdik. Peki ama bayramda hangi tatlı yapılmalı? İşte sorunun cevabını bulabileceğiniz, farklı tatlı tariflerini barındıran yazımız...