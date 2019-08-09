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Bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bayramlara özel ücretsiz ulaşım geleneği yine bozulmadı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:44
Bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bayramlara özel ücretsiz ulaşım geleneği yine bozulmadı. Erzurum’da Kurban bayramının 1’inci günü belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin tamamında ulaşım ücretsiz olacak. Bayramın 2, 3 ve 4’üncü günlerinde ise, ücretsiz ulaşım hizmeti sadece Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde verilecek. Büyükşehir’in bayrama özel ulaşım hizmetleri kapsamında mezarlıklarla şehir merkezi arasında ring seferler de düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçları, bayram namazının hemen ardından dileyen vatandaşları belirlenen cami önlerinden alarak Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına taşıyacak. Yine mezarlıklardan şehir merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar ise, özel olarak tahsis edilen araçlardan 08.00-12.00 saatleri arasında faydalanabilecek.


MEZARLIK ZİYARETLERİ İÇİN ÖZEL ULAŞIM


Büyükşehir Belediyesi’nin bayrama özel mezarlık ulaşım hizmetleri için programa dahil edilen camiler ise şunlar: “Ulu Camii, Yıldızkent Tokiler Camii, Şükrüpaşa Camii, Lalapaşa Camii, Yıldızkent Selimiye Camii, Şükrüpaşa Tufanç Kardeşler Camii, Narmanlı Camii, Yunusemre Camii, Şükrüpaşa Mustafa Çelik Camii, Solakzade Camii, Muhammet Lütfü Efendi Camii, Palandöken Camii, Mehmet Zahit Kotku Camii, Sanayi Siteler Camii, Hazreti Osman Camii, Gürcükapı Camii, Sanayi Keresteciler Camii, Halit Paşa Camii, Gez Camii, Sanayi Yıldırım Beyazıt Camii, Hilalkent Camii, Muhittin Arabi Camii, Sanayi Yeni Camii, Cemaliye Camii, Çırçır Camii, Dadaşkent Merkez Camii, Çamlık Camii, Dere Camii, Dadaşkent Bilali Habeş Camii, Kavak Camii, Köşk Camii, Dadaşkent Vehbi Efendi Camii, Ilıca Merkez Camii, Hacı Ahmet Baba Camii, Dadaşkent Hüseyin Efendi Camii, Ilıca Adalar Camii, Ebu İshak Camii, Dadaşkent Mustafa Bakan Camii, Ilıca Ömer Nasuhi Bilmen Camii, Hacı Salih Efendi Camii, Güneş Camii, Ilıca Çarşı Camii, Millet Camii, Yıldız Camii, Ilıca Fidanlık Camii, Muratpaşa Camii, Saime Hatun Camii, Nişancı Camii, Güllüce Camii ve Selim Efendi Camii.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:44
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