Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüsler bayramda bedava mı 2, 3, 4 Mayıs

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda metrobüsler bedava mı? Ramazan bayramında hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?