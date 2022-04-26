Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüsler bayramda bedava mı 2, 3, 4 Mayıs
Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda metrobüsler bedava mı? Ramazan bayramında hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?
Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayram öncesinde ise toplu ulaşım kullanacak olanlar ‘Bayramda otobüs metrobüs bedava mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bayramda hangi saatler arası toplu ulaşım ücretsiz?
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, otobüsler bayramda bedava mı 2, 3, 4 Mayıs
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.