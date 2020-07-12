Ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar aynı durumun kurban bayramında da olup olmayacağını araştırıyor. Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu son durum!

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı son durum

Milyonlarca kişi kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını inceliyor. Konu hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’e konuşan Özlü vatandaşların kurallara riayet etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kurban bayramının ramazan bayramına oranla bulaş zinciri açısından daha riskli olduğunu belirten Özlü, “Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz, aslında bayram gelmeden riskler başlıyor. Hayvan pazarları kurulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu sırada tüm büyükşehirlere Anadolu'nun her yerinden hayvanlar getiriliyor, onlarla birlikte çok kişi büyükşehirlere geliyor, çadırlarda ya da hayvan pazarlarında konaklıyor. Şehirlerarasında bir hareket oluyor. İkincisi pazar yerlerinde büyük bir yoğunluk oluyor. İnsanlar kurbanlık almak için gidiyor, genelde birden fazla kişi gidiyor, yoğunluklar oluyor. Orada bulaş zinciri oluşabilir” dedi.

Sokağa çıkma yasağı hakkında ise Özlü, “Açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir” diye konuştu.