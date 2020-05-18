Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır birçok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" , "Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?" , "Ramazan bayramında hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?" , "Sokağa çıkma yasağı olan iller?" konularını araştırıyor. Merak edilen konulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. İşte, merak ettiğiniz “Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?” sorusunun cevabı.