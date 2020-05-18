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Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalardır birçok şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" , "Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?" , "Ramazan bayramında hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?" , "Sokağa çıkma yasağı olan iller?" konularını araştırıyor. Merak edilen konulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. İşte, merak ettiğiniz “Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:52:00 -
Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

18 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni normalleşme takvimiyle ilgili kararlar alındı. Vatandaşların merak ettiği “Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?” konusu da cevap buldu. İşte, detaylar.

Bayramda sokağa çıkma yasağı tüm illerde mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi.

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