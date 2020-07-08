Bayramda sokağa çıkma yasağı mı uygulanacak?
Bayramda sokağa çıkma yasağı mı uygulanacak? sorusu son dakika merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...
Bayramda sokağa çıkma yasağı mı uygulanacak?
Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.