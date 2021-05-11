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Gündem Bayramda şehitliklere izin var mı? Şehit yakınları arefe ve bayramda şehitliklere gidecek mi?
Gündem

Bayramda şehitliklere izin var mı? Şehit yakınları arefe ve bayramda şehitliklere gidecek mi?

Arefe günü ve bayramda kabir ziyaretlerinin olup olmadığı sorgulanıyordu. 29 Nisan’da balayan tam kapanma 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Kısıtlamadan muaf olmayanlar tam kapanma günlerinde sokağa çıkmamamakta. Hal böyle olunca da arefe ve bayram günü kabir ziyaretlerinin olup olmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığından son dakika kabir ziyareti açıklaması geldi. Peki, mezar ziyaretlerini kimler gidecek? Bayramda şehitliklere izin var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:45:00 - 2021-05-11 14:47:55
Bayramda şehitliklere izin var mı? Şehit yakınları arefe ve bayramda şehitliklere gidecek mi?

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Peki tam kapanmada arefe ve bayramda şehit yakınlarına izin var mı?

Bayramda şehitliklere izin var mı?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı, "Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan mezarlık ziyaretleriyle ilgili bir genelge yayınlandı. Bakanlığın genelgesinde, "Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek" ifadelerine yer verildi. Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

 

 

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