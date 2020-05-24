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Aktüel

Bayramda şehitler unutulmadı

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova İlçesinde bayram dolayısıyla şehitler unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:41:19 -
Bayramda şehitler unutulmadı

AMASYA (İHA) – Amasya’nın Suluova İlçesinde bayram dolayısıyla şehitler unutulmadı.


Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Ramazan Bayramı’nda yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe bürünen şehir mezarlığında tüm şehitlerin kabrini ziyaret ederek dua etti. Her bayram gününde şehit mezarlarının ziyaretçisinin çok olduğunu fakat bu bayramın buruk geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Malum hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde içimiz buruk bir bayram yaşıyoruz. Bu bayram kucaklaşamıyoruz, vatandaşlarımızla bir arada olamıyoruz. Evde bir bayram geçireceğiz. Ama bu vesileyle bizler şehitlerimizin kabrini yalnız bırakmayalım istedik. Şehitliğimizi ziyaret ettik. Aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, bütün şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bayramlarını kutluyorum” dedi.


Ziyareti sırasında Batman’da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şehit Süleyman Aydın’ın babası Niyazi Aydın ile karşılaşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, şehit babasını bayramını kutladı, sabırlar diledi.

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