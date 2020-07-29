Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce sunulan toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00’dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’a kadar yap-işlet-devret (YİD) projeleri hariç otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler için bedel talep edilmeyecek. Aynı karar kapsamında 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00’a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.