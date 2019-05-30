Bayramda misafirleriniz için hazırlayacağınız şekerlikler | Çocuk etkinlikleri Çocuklarınızla günün anlam ve önemine ilişkin bir etkinlik sizleri bekliyor.

Çocuğun işi oyundur. Çocuklarınızla vakit geçirip, bayram için hazırlık yapmaya ne dersiniz? Bu etkinlik, çocuğunuzun küçük kas motorlarını geliştirecek, katlamayöğretecek ve bağlama becerisini destekleyecektir. Ayrıca gelen misafirleriniz için de minik sürprizler hazırlamış olacaksınız. Bu sevgi çemberinin içerisine dahil olmak için gerekenler; Tuvalet kağıtları ya da mutfak havlularının iç kısmındaki rulolar

renkli kağı ya da kraponlar

kurdela ve süslemeye yarayacak materyaller

bolca şekerleme

zımba

Mini plastik poşet ya da streç Yapıştırıcı yardımıyla kartonun üzerini sararak kaplayın. Karton ruloları yan yatırarak üzerine bastırın. Bir kenarda şekerleri minik poşetlere eşit şekilde paylaştırın ve zımbalayın. Kutuların alt kısmına siz daire şeklinde iz verin, çünkü katlaması oldukça zor. Kalan kısmı çocuğunuzun yapması için teşvik edin. Hazırladığınız şekerlemeleri, kutulara koyarak, aynı işlemi üstü için de tekrarlayın. Şimdiden mutlu bayramlar..

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