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Sağlık Bayramda korona aşısı yapılacak mı? Aşı randevusu ertelenebilir mi?
Sağlık

Bayramda korona aşısı yapılacak mı? Aşı randevusu ertelenebilir mi?

Bayrama denk gelen aşı randevusu ertelenebilir mi? 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Koronavirüs aşı randevusu alan ya da ikinci doz aşı tarihi bayrama denk gelenler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Sağlık ocakları bayramda açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:59:00 -
Bayramda korona aşısı yapılacak mı? Aşı randevusu ertelenebilir mi?

Bayramda korona aşısı olabilir miyim? Türkiye’de 14 Ocak 2021’den bu yana 25 milyon dozu aşkın koronavirüs aşısı uygulandı. Önceden aşı randevusu alan ya da ikinci doz aşı randevu tarihi gelenler bayramda ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Hastanelerde bayramda korona aşısı yapılıyor mu?

Bayramda korona aşısı yapılacak mı? Aşı randevusu ertelenebilir mi?

Koronavirüs aşı randevu sistemi 55 yaş üstü, öğretmenler, muhtarlar, 40 yaş üstü avukatlar, basın kartı olanlar ve turizm çalışanları için açık durumda. Önümüzdeki günlerde hem Çin hem de Rus aşısını tedariki doğrultusunda yaş sınırının 50’ye düşmesi bekleniyor.

Bilindiği gibi Sağlık Ocakları’nda yalnızca Sinovac aşısı yapılıyor. Hastanelerde ise hem Çin hem de Alman aşısı uygulanıyor. Aile hekimliklerinde haftanın 5 günü, hastanelerde ise 7 gün boyunca aşı uygulaması sürüyor. Ramazan bayramı sebebiyle aile hekimliklerinde aşı uygulamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Bayramda aile hekimliklerinde aşı yapılmayacak. Aile hekimleri ikinci doz aşı randevusu gelenlerin randevularını gelecek haftaya erteledi. Uzmanlar ikinci doz aşıda birkaç günlük bir gecikmenin antikor açısından sorun olmadığını ifade ediyor.

Hastaneler de ise korona aşısı bayramda da yapılmaya devam edecek. Dileyen vatandaşlar sağlık ocağındaki randevuyu iptal edip hastanelerden de randevu alabilir. Bununu için MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182 üzerinden işlem yapabilirsiniz.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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