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Gündem Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak? Ücretsiz geçişler ne zaman başlayacak?
Gündem

Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak? Ücretsiz geçişler ne zaman başlayacak?

Son dakika haberine göre Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları arasında Kurban bayramında köprülerdeki geçişler yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz mi olacak? Ücretsiz geçişler ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 19:40:00 -
Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak? Ücretsiz geçişler ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün bir kez daha Beştepe'de toplandı. Masadaki en önemli konulardan birisi de Kurban Bayramıydı. Peki, Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak? 

Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

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