Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişe ilgi arttı. Gıda alışverişinden giyime kadar pek çok ihtiyaç online alışveriş siteleri üzerinden yapılıyor. Özellikle tam kapanmada kargolar daha yoğun çalışmaya başladı. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerde geçirilecek olan ramazan bayramında kısıtlamadan muaf olan kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Kargolar bayramlarda çalışmıyor. Gönderileriniz arefe günü teslim edilmediyse bayramdan sonra yani 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren size ulaştırılacaktır.