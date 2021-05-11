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Yaşam Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?
Yaşam

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?

Bayramda kargo gelir mi? 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Tam kapanma sürecinde pek çok ihtiyacı online alışverişle yapanlar ise bayramda kargo teslimatlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bayramda eve kargo gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:01:00 -
Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişe ilgi arttı. Gıda alışverişinden giyime kadar pek çok ihtiyaç online alışveriş siteleri üzerinden yapılıyor. Özellikle tam kapanmada kargolar daha yoğun çalışmaya başladı. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bayramda açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerde geçirilecek olan ramazan bayramında kısıtlamadan muaf olan kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Kargolar bayramlarda çalışmıyor. Gönderileriniz arefe günü teslim edilmediyse bayramdan sonra yani 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren size ulaştırılacaktır.

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