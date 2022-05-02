Ramazan ayı yerine ramazan bayramına bıraktı. Kargo bekleyenler ise şirketlerin bayram günlerinde çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bayramda kargolar çalışır mı?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bugün kargo gelir mi?

Kargo şirketleri genellikle haftanın altı günü hizmet veriyor. Kimi şirketler ise yalnızca hafta içi çalışıyor.23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi tatillerde pek çok kargo şirketi hizmetlerini sürdürüyor. Ancak birkaç gün süren resmi tatillerde kargo şirketleri de çalışmıyor. Bayram boyunca kargo firmalarının hizmetlerine ara vermesi bekleniyor. Yine de teslimat beklediğiniz firmayı telefonla arayarak kargonuzun hangi gün getirileceğini öğrenebilirsiniz.