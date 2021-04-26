Türkiye 14 Nisan’dan itibaren kısmi kapanmaya gitti. Söz konusu süreçte vakalar yüzde 35 azaldı. Milyonların gözü kulağı ise kabine toplantısında. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?

Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı var? Ramazan bayramında kaç gün yasak olacak?

Geçtiğimiz sene ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yılda benzer bir uygulamanın olması bekleniyor. Şayet bayramda kapanma yaşanacaksa bunun 12,13,14,15 ve 16 Mayıs’ı kapsaması bekleniyor. Kabine toplantısının ardından açıklanan tarihler haberlerimizde yer alacak.

13 Nisan’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede, Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Bu 2 haftalık dönemde beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” açıklamasını yapmıştı.