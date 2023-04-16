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Yaşam Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji haritayı paylaştı
Yaşam

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji haritayı paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 20:31:00 -
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji haritayı paylaştı

Ramazan ayının son haftasına girerken bayram için en çok merak edilen konulardan biri olan hava durumu hakkında Meteoroloji son verileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre yurtta birçok ilde sağanak etkili olacak. Yağışların görüleceği iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü tüm Türkiye'de sağanak yağış etkili olacak.
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Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü nasıl olacak?

Meteoroloji'den aldığımız son verilere göre bayramın birinci günü hava Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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