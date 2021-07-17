Bayramda hava nasıl olacak? Güncel hava durumu
İstanbul hava nasıl olacak? Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Güncel hava durumu | İstanbul hava durumu | Ankara’da bayramda hava nasıl olur?
Kurban bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. 9 günlük tatil sebebiyle milyonlarda planlarını yapmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise havanın bayram tatilinde nasıl olacağı. Peki, hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak? Güncel hava durumu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu resmi web sitesinden 5 günlük olarak yayımlıyor.